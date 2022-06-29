Otlar Fiyakamızı Bozuyor

Gelibolu’nun çalışkan Park ve Bahçeler Mdürü ve onun çalışkan ekibi aralıksız çalışmaları sonucu her yeri binbir çiçekle süslediler.

Park ve bahçeler müdürü bayan Göksel’in planlamaları sonucu gerçekten Gelibolu’da 12 ay bahar havası esiyor.Kış, yaz demeden çalışan Park ve bahçeler ekiplerinin bu güzelliğini ve bu emeğini bozan ağaçların diplerindeki otlar:

Mimar Belediye Başkanı 24 saat sokak sokak gezse de nasıl oluyor da bu güzellikleri bozan ağaç diplerinin halini görmüyor.Park ve bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerinin nefes alacak zamanı yokta , hiç olmazsa bay başkan bu otların temizliği içinde bu çirkinliklerin mevcut güzellikleri bozmaması için temizlettirilmesine yönelik bir mini ekip kurar mı..?Haber: Recep YÜZÜAK