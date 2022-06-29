YAZ KUR’AN KURSLARI BAŞLADI

Yaz Kur’an kursları dün başladı.İlçe Müftülüğünün açıklamasında; “Bugün Yaz Kur’an Kurslarımızın açılış programında çocuklarımızın neşesi ve heyecanına hep birlikte şahit olduk, mutluluk dolduk.

Yaz kurslarımızın açıldığı ilk günde İlçe Müftümüz Mustafa Turgut, Vaiz Abdulmuttalib Gökbunar ve Din Hizmetleri Uzmanı Ramazan Özçelik Gelibolu Merkezde ve Güneyli’de bulunan camileri/kursları ziyaret etti. Haber: Seda LİMAN ZENGİN