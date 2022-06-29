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Mesleki Eğitim Bilgilendirmesi Yapıldı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Mesleki eğitim merkezi Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde devam ediyor.
Mesleki eğitimi tanıtmak amacıyla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı ve Gelibolu Küçük Sanayi Sitesi Başkanıyla görüşmeler yapildi.
Mesem programının tanıtımı yapıldı.İlerleyen süreçte Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda yüksek katilimli bir bilgilendirme toplantısı yapılması kararlaştırıldı.
Muhtelif yerlere afişler ve bilgilendirme broşurleri bırakıldı.Haber: Caner AKŞİT

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