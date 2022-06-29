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CHP İLÇE BAŞKANI İSMAİL PARLAK’TAN DENİZ BAYRAMI MESAJI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak 1 Temmuz Denizcilik Bayramı ile ilgili bir mesaj paylaştı.CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak; “Deniz ticareti, ulaşımı ve kültürünün daha da gelişeceği bir gelecek dileğiyle denizlerdeki bağımsızlığımızın simgesi Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun.”ifadelerine yer verdi.
Haber: Ali GEZER

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