CHP İLÇE BAŞKANI İSMAİL PARLAK’TAN DENİZ BAYRAMI MESAJI

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak 1 Temmuz Denizcilik Bayramı ile ilgili bir mesaj paylaştı.CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak; “Deniz ticareti, ulaşımı ve kültürünün daha da gelişeceği bir gelecek dileğiyle denizlerdeki bağımsızlığımızın simgesi Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun.”ifadelerine yer verdi.

Haber: Ali GEZER