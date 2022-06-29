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MHP İLÇE BAŞKANI BÜYÜKZÖNGÜR’DEN STK’LARA ZİYARET

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

MHP İlçe Başkanı Eyüp Büyükzöngür ilçemizde bulunan Sivil Toplum Kuruluşlarını ziyaret etti.
İlk ziyaretini ilçemiz Esnaf ve SanatkarlarOdası Başkanı Ahmet Nalbant’ta gerçekleştiren Büyükzöngür bir sonraki ziyaretini Gelibolu Sanayi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Çetin’e gerçekleştirdi.STK Başkanları Büyükzöngürün ziyaretinden dolayı memnuniyetlerini bildirdiler.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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