BİGA’DA KADIN KOOPERATİFİ DÖNEMİ

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, “Güçlü Kadın Kooperatifleri Güçlenen Türkiye” projesinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandığına dair ortak bir mesaj paylaştı.Kooperatifleşmenin üretimde kilit bir rol oynadığının belirtildiği açıklamada: “ Pandemi ve sonrasında gelen savaşlar üretimin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Devletimiz teşvikler, hibeler ve desteklerle üreticinin yanında olmaya devam ediyor. Dünyadaki yaşanan emtia fiyatlarındaki artışlara bağlı olarak belirli sıkıntıların ve sorunların farkındayız. Bu süreci hep birlikte aşacağız. Bu süreçte devletin sağladığı destekler ile üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Biga’mız tarımın, sanayinin, turizmin en özel değerlendirilen bölgelerden biri. Bu projemiz ile birlikte ilçemizde bir kadın kooperatifi kuruldu. Yaklaşık 1,7 milyon bütçeli proje kapsamında kurulan kooperatif ile birlikte üretimde birliğin ve beraberliğin önemi ile bir vizyon çizilecek. Arıcılık ürünleri, el sanatları üretimi, süt ürünleri ve unlu mamulleri eğitimleri sağlanarak üretime katılımların artması planlanmaktadır. Proje sayesinde Biga Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi üyelerinin yanı sıra kırsalda yaşayan kadınlar ile en az 50 kadının kooperatif vasıtasıyla üretime dahil olmaları sağlanacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor; Biga’mıza ve Bigalı hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyoruz.” denildi.