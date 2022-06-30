Özacar’a Rus Heyetinden Ziyaret

ABD Johnson&Wales Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Alexander Portnyagin, araştırmacı Rakhima Gochiyaeva, Blagodat Müzesi direktörü Valentina Imtosimi, Sebahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi Svetlana Özgür’den oluşan Rus heyet, araştırma ve gezi amaçlı geldikleri bölgemizde Türkiye Rusya İşbirliği Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof.Dr.Vedat Çalışkan eşliğinde Başkan Özacar’ın konuğu oldular.

Özacar kendilerineGelibolu Beleidyesi’nin kültür hizmeti olarak yayımladığı “Türk Rus Kardeşliği 100 Yaşında” isimli kitabı armağan etti ve heyete nezaket ziyaretleri için teşekkür etti. Haber: Seda LİMAN ZENGİN