HAMZAKOYFEST İLE GELİBOLU’DA YEREL GRUPLAR SAHNE ALACAK

Tamamı yerli gruplardan oluşan toplam 11 grup Gelibolu Belediyesi tarafından Hamzakoy mevikiinde “HamzakoyFEST” adı altında düzenlenecek ve üç gün sürecek organizasyon ile ilçe halkı ile buluşturulacak.

Gelibolu Belediyesi, pandemi dolayısıyla iki yıldır ara vermek zorunda kaldığı yaz etkinliklerine HamzakoyFEST etkinliği ile kaldığı yerden devam ediyor.

Tamamı yerli gruplardan oluşan toplam 11 grubun sahne alacağı etkinlik 1,2 ve 3 Temmuz akşamı Hamzakoy’da kurulacak sahnede saat 20:00-23:30 saatleri arasında gerçekleşecek. Müzik ve eğlencenin iç içe olacağı organizasyonda ilk gece (bugün) sırasıyla Gelibolu Musiki Derneği, Grup Düş ve Uğur&Kadir Akpınar kardeşler sahne alacak.

İkinci gün Turistik Kaset, ATO, Kendimi Anlatmam Lazım ve Keskin Grubu’nun sahne alacağı etkinlik Pazar günü Suit, Meyler, Timur Doğan, Tarkan Sayan ve orkestrasının müzik resitali ile son bulacak.

Organizasyon ile ilgili Gelibolu Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Tamamı yerli gruplardan oluşan, Gelibolu’nun vizyonuna, sokağın ruhuna, bu kentin sürdürülebilir sanat anlayışına değer katacak HamzakoyFEST müzik organizasyonunu Gelibolu Belediyesi olarak hayata geçirmekten kıvanç duyuyoruz. Gelibolu, uzun zamandır özlemini yaşadığı bir etkinliğe kavuşuyor. 1, 2 ve 3 Temmuz akşamları HamzakoyFEST’de buluşmak dileğiyle.” denildi.Haber: Hilal GEZER