GELİBOLU’DA 2 YIL ARADAN SONRA DENİZCİLİK BAYRAMI KUTLANACAK!

Pandemi dolayısıyla iki yıl ara verilen 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Kaymakamlık ve Gelibolu Belediyesi öncülüğünde Atatürk Meydanı ve Fener Burnu İskelesi önünde düzenlenecek programlar ile yeniden kutlanacak.Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 96. yıldönümü, Gelibolu’da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. İskeledeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayacak kutlamalar, Hamzakoy’da renkli görüntülere sahne olan deniz yarışmaları ile devam edecek. Buna göre kutlamalar kapsamında, bölgedeki bütün gemiler sabah saatlerinden itibaren Türk bayraklarıyla donatılacak.

Pandemi dolayısıyla iki yıl deniz eğlencelerinin gerçekleştirilemediği sadece Atatürk Anıtına çelenk sunulup, deniz şehitleri anısına çelenk bırakıldığı programların normalleşme süreci ile yine renkli görüntülere sahne olması bekleniyor.

Atatürk Meydanı önünde saat 10.00’da yapılacak ilk törende, Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanacak çelenk Belediye Başkanı Mustafa Özacar tarafından Atatürk Büstüne sunulup, saygı duruşunda bulunulacak ardından İstiklal Marşı okunacak.

İkinci Program

Suyun niteliği, çevresel eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının yönlendirilmesi, plaj temizliği, düzenin ve emniyetin sağlanması ile çevre yönetimi gibi kriterlerin devamlılığını simgeleyen, Dünya Çevre Eğitim Vakfı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren TÜRÇEV (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı) tarafından verilen ve 2017 yılından bu yana Hamzakoy Halk Plajı’nda dalgalanmaya devam eden ‘Mavi Bayrak’, saat 17.00’de düzenlenecek törenle bir kez daha göndere çekilecek.

Bu programın ardından Gelibolu Belediyesi tarafından Hamzakoy kıyı bandında yapımı tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulacak “Rekreasyon Projesi”nin açılışı, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımı ile saat 17.30’da düzenlenecek programla gerçekleştirilecek.

Son Tören Arıburnu İskelesi önünde

Törenlerin son bölümü saat: 18.00’de Fener Burnu İskelesi’nde başlayacak. Ulu önderimiz Atatürk ve Şehit Denizcilerimizin aziz hatırasını anmak üzere önceden hazırlanan bir adet çelenk, Kaymakam ve Belediye Başkanı tarafından iskeleden denize bırakılacak. Bu programda Armatör Yakup Aksoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden görevlendirilen öğrenci grubu da iskelede hazır bulunacaklar.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam edecek programda Belediye Başkanı Mustafa Özacar, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı gerçekleştirecek. Program deniz yarışmaları ile devam edecek olup, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerin protokol tarafından takdim edilmesi ile Gelibolu’daki 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları son bulacak.