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İŞKUR’DAN GELİBOLU’YA ZİYARET

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Çanakkale İŞKUR İl Müdürlüğünde görevli İş ve Meslek Danışmanları Ebru Öztürk ve Handan Ersöz, Gelibolu ilçesinde; midye ve deniz patlıcanı işlemesi yapan İstanbul Su Ürünleri ile gemi tersaneciliği faaliyetini sürdüren Gelibolu Gemi İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. firmalarına işyeri ziyaretinde bulundular.
İş ve Meslek Danışmanları ziyaretlerde, İŞKUR hizmetleri, istihdam teşvikleri, işgücünün yetiştirilmesi, açık iş talepleri konularında işverenlerle bilgi alışverişinde bulundular.

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