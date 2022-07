ÖZACAR’IN 1 TEMMUZ KABOTAJ VE DENİZCİLİK BAYRAMI MESAJI

Kabotaj Kanunu’nun 96.yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Gelibolu Belediye Başkanı Özacar, “Bugün Türkiye’nin denizlerdeki hakimiyetini, tam bağımsızlığının tescil edildiği anlamlı bir günün yıldönümünü gururla kutluyoruz.” dedi. Gelibolu Belediye Başkanı M.Mustafa Özacar, Kabotaj Kanununun 96. yıldönümü ve 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Özacar, yazılı olarak yaptığı açıklamada, 1 Temmuz 1926’da Ulu önderimiz Atatürk’ün direktifleriyle çıkarılan Kabotaj Kanununun Cumhuriyetin kazanımları ile birlikte denizcilik alanında Türk vatandaşlarına denizcilik, deniz turizmi, gemi inşa ve tersanecilik, balıkçılık, deniz taşımacılığı, eğitim ve bunun gibi alanlarda bir çok imtiyazlar sağladığını, siyasi ve ekonomik özgürlükler getirdiğini vurguladı.

Kabotaj Kanununun Kurtuluş Savaşının ardından ekonomik bağımsızlığa yönelik atılan en önemli adımlardan birisi olduğunun altını çizen Özacar, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Denizler; ülkelerin güvenliği ve refahı için vazgeçilmez öneme sahiptir. Denizi ve denizlerini iyi kullanan ülkeler diğerlerine göre daha başarılıdırlar. Hepinizin bildiği gibi ülke olarak Asya ile Avrupa arasında önemli bir köprüyüz.

Bu anlamlı günde deniz şehitlerimizi de anmak isterim. Feragat ve fedakarlığın en büyük unvanı ve rütbelerin en yücesine ulaşan ve denizlerin engin maviliklerini kendilerine mezar edinen kahraman deniz şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Ruhları Türk denizciliğine rehber olsun.

Bugün yeni bir mücadele vermemiz gerekiyor. Denizlerimizi sevmeli ve değerlendirmeliyiz. Unutmamalıyız ki denizleri en iyi değerlendiren ülkeler diğerlerine göre daha başarılıdırlar. Denize dönen her yüz ve her gönül bu ülke için büyük kazançtır. Çünkü deniz bereket ve refahtır. Dünyanın ünlü denizcilerini yetiştiren, ilk dünya haritasını çizen Gelibolulu Piri Reis’in memleketinden bir kez daha ifade ediyoruz ki, “Denizlere hakim olan, cihana hakim olur. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm denizcilerimizi, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ile anıyor, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramımızı kutluyorum. Denize emek ve gönül veren herkese, şahsım ve ilçe halkımız adına teşekkür ediyor, tüm denizcilerimize her zaman olduğu gibi ‘denizleriniz sakin, pruvanız neta olsun’ diyorum.”