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ÖZACAR HALKIN ÖNERİLERİNİ DİNLEDİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar Hamzakoy yürüyüşünde vatandaşların önerilerini dinleyerek dinledi.
Özacar; “Mesai bitiminde ilçemizin birçok noktasında devam eden çalışmalarımızı inceledik, Hamzakoy’da kısa bir yürüyüş yaptık. Yürüyüş güzergahımızda denk geldiğimiz ve ardından uğradığımız Halk Plajımızda sohbet ettiğimiz vatandaşlarımızın çalışmalarımıza katkı sunacak önerilerini dinledik.”ifadelerine yer verdi.
Haber: Ali GEZER

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