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Kavşakta Yabani Otlar Temizlendi

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Bolayır Köyü dört yol kenarındaki yabani otlar temizlendi.
Trafik kazalarının sıkça meydana geldiği Bolayır Köyü dört yolundaki kavşakta ve orta refüjde sürücülerin görüş açılarını kapatan yabani otlar için temizlik çalışması yaptı.
Trafik kazalarıının yoğun yaşandığı kavşakta Karayolları İl Müdürlüğü çalışma başlattı. Karayolları İl Müdürlüğü Bolayır Köyü dörtyol kavşağında kavşak ve orta refüj de uzayan yabani otlar sürücülerin görüş açılarını engelliyordu.
Sorumluluk alanları içerisinde olan Karayolları İl Müdürlüğü duruma kayıtsız kalmayarak temizlik çalışmaları yaptı ve sürücülerin görüş açılarını genişlettiler
Haber:Seda LİMAN ZENGİN.

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