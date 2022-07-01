Yeni asgari ücret belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: İşte yapılan zam oranı

Milyonlarca kişinin gözü kulağı bugün açıklanacak olan asgari ücrete çevrilmişti. Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret zammı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığındaki toplantıda açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücretin yüzde 30 artışla temmuz ayından itibaren 5500 lira olduğunu duyurdu.

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere toplumun genelini ilgilendiren asgari ücret zammı merakla bekleniyordu. Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret zammı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığındaki toplantıda açıklandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları:

Bilindiği gibi Türkiye bir süredir maruz kaldığı ekonomik tuzaklara karşı kendi geliştirdiği programı uygulamaktadır. Koronavirüs salgını, Rusya-Ukrayna savaşının bozduğu ekonomi nedeniyle yeni bir durumla karşı karşıya geldik. Enflasyon tüm dünyanın en öncelikli sorunudur. Kendi gerçeklerimiz ve alışkanlıklarımız nedeniyle enflasyon rakamları farklı tezahür etmektedir. Fiyat artışlarının oranları değişik olsa da ekonomik işleyişe etkisi aynıdır. Bu anlayışla her gelişmeyi yakından takip ederken asıl dikkatimizi kendi vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne verdik. Yatırım, istihdam, üretim, ihracatla büyüme esasına dayalı ekonomi programıyla yapıyoruz.

İŞTE YENİ ASGARİ ÜCRET

Kamu çalışanlarımızın emeklilerimizin maaşlarına yüzde 40’ın üzerinde enflasyon farkı artışı zaten yapılacak. Asgari ücretlilerin kayıplarını telafi etmeyi uygun gördük. Komisyonu toplantıya çağırdık. Yeni bir asgari ücret rakamı belirledik. Yeni asgari ücret Temmuz ayından itibaren yüzde 30 oranında ara artış yapıyoruz. Yeni asgari ücret net 5500 lira olacaktır. İşçi başına devletimiz işverenlere 100 lira destek verecektir. Yeni asgari ücretin tüm çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Asıl asgari ücret yılbaşında gerçekleşecek. Yılbaşında devreye aldığımız asgari ücret kadar gelirin vergi dışında kalması nedeniyle kamu çalışanlarına bu artış ortalama 300 lira olarak yansıyacaktır. Türkiye büyüdükçe, geliştikçe elindeki imkanları milletin her bir ferdiyle paylaşmayı sürdürecektir.

BAKAN BİLGİN: ÇALIŞANLARIMIZI KORUYACAĞIZ

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin şu ifadeleri kullandı: “Asgari ücret komisyonu yıllık olarak toplantılarını gerçekleştiriyordu. Ekonomideki dalgalanmalar, enflasyon etkisiyle çalışanlarımızı koruyacak bir ilave artış olması gerektiğini bildirdiniz. Asgari ücret komisyonumuz çalışmalarını yaptı. “

TİSK’TEN ASGARİ ÜCRET MESAJI!

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Ben de sizleri şahsım ve TİSK adına selamlıyorum. Bugün çok kıymetli bir kararın paylaşımı için bir aradayız. Sayın Bakanımız da ifade ettik. Ülkemiz için faydalı her kararın arkasında durduk. Aralık sonunda güzel bir rakam belirlendi. Bu rakam 2022 yılının asgari ücreti olarak ilan edildi. Biz işverenler olarak bu sene güncelleme yapalım diye toplandık. Belirlenen rakamlar konusunda farklı görüşler olabilir ama bütün imkanlarımızı zorlayarak çalışanlarımızı, işverenlerimizi, istihdamı gözeten bir dengeyi bulmaya gayret ettik.

Açıklanan rakam yıl sonu itibarıyla tekrar değerlendirilecek Cumhurbaşkanım biliyorsunuz biz üçlü saç ayağını birbiriyle taraf olarak bakmıyoruz. Üçlü saç ayağı mutabakatla asgari ücreti güncelliyor. Her zaman kısmet olan bir resim değildir.”