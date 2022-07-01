Ekmeğe Zam Geldi

Yüksek maliyetler nedeniyle Türkiye’nin dört bir yanından ekmek fiyatlarıyla ilgili zam haberleri gelmeye devam ediyor. Bir zam haberi de ekmekten geldi. 200 gram ekmek ilçemide 4 liradan satılacak. Zam kararının Temmuz ayında uygulamaya geçmesi bekleniyor. Art arda gelen zam haberleriyle özellikle dar gelirli vatandaşların beli bükülürken, üreticiler de girdi maliyetleriyle boğuşuyor.

TEMMUZ AYINDA GEÇERLİ OLACAK

Ekmek, ilçemizde Temmuz ayından itibaren zamlı fiyatlarla satılacak. Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, oda ve belediye temsilcilerinin katılımıyla kurulan komisyonda 200 gram ekmeğin 4 liradan, 400 gram büyük ekmeğin ise 8 liradan satışa sunulması için karar aldılar. Karar esnaf teşkilatına üye tüm fırıncıları kapsayacak.

FIRINCILAR DA VATANDAŞ DA ŞİKAYETÇİ

Geçtiğimiz Mart ayında uygulanmaya başlanan fiyat tarifesine göre, 210 gram ekmek 3 liradan, 420 gram olarak hazırlanan büyük ekmekler ise 6 liradan satılmaya başlamıştı. Yeni zamla birlikte hem gramaj düştü, hem de ekmeğin fiyatı arttı.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN