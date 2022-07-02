Gelibolu Cemevi Kültür ve Dayanışma Derneği Sivas Katliamında Yitirilen Vatandaşları Andılar

Gelibolu Cemevi Kültür ve Dayanışma Derneği dün İskele Meydanında Sivas Katliamı basın açıklamasında bulundular.

Gelibolu Cemevi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Aynur Demirkaya Sivas Katliamı basın açıklamasında; “Sivas katliamı 29 yıl oldu

Sönmeyen ateşler, Yitirilen evlatlar, Nice şiirler,Nice türküler öksüz kaldı Sivasta diri diri dünyanın gözü önünde yakılan 33 canımızıdevlet sadece seyretti. 20 yıl devam eden davalar,Hukuki olmaktan çok siyasileştirildi.

Kaybettiklerimizi anmak için buradayız.Unutmamak için buradayız,karanlığa teslim olmamak için buradayız.Sivas katliamı insanlığa karşı işlenen bir suçtur.Bu katliam özünde, ezilenlere, ötekileştirilenlere, yok sayılan bütün toplumsal kesimlere bir göz dağıydı.Hiç bir zaman arkasındaki gerçek güçler açığa çıkarılmak istenmedi.Farklı inançları, farklı kültürleri ve kimlikleri bu devlet hep bir tahdit olarak görmüştür.Ne yazık ki bu sömürücü adaletsiz düzen toplumu kutuplaştırma siyasetini ısrarla sürdürmüştür.Bizler her zaman demokratik toplum eşit yurttaşlık, devletin bütün inançlara eşit davranma taleplerimizi sürdüreceğiz.Bizler zulmün karşısında mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz.Katliamı unutma , unutturma Sivas’ta yetirdiğimiz canlarımızı saygı ve minnetle anıyorum.”ifadelerine yer verdildi.Sivas Katliamında hayatını kaybedenler içindüzenlenen basın açıklamasına CHP Kadın Kolları Başkanı, İyi Parti İlçe Başkanı, HDP İlçe Başkanı, Eğitim-Sen Başkanı, Kent Konseyi Başkanı, Ses Sendikası Başkanı, Gelibolu Emek ve Dayanışma Üyeleri ve Vatandaşlar katıldı.

Haber: Merve TUZCIOĞLU