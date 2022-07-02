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Afad’dan Orman Yangını Uyarısı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

AFAD, “Muğla, İzmir, Manisa, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale illerimizde hafta sonu etkili olacağı tahmin edilen şiddetli rüzgarın orman yangınını riskini artıracağından, vatandaşlarımızın orman alanlarında kesinlikle ateş yakmaması önem arz etmektedir” uyarısını yaptı.AFAD, ” Muğla, İzmir, Manisa, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale illerimizde hafta sonu etkili olacağı tahmin edilen şiddetli rüzgarın orman yangınını riskini artıracağından, vatandaşlarımızın orman alanlarında kesinlikle ateş yakmaması önem arz etmektedir” uyarısını yaptı.AFAD, Ege Bölgesi’nde hafta sonu öngörülen şiddetli rüzgar nedeniyle, ormanlık alanda ateş yakılmaması uyarısı yaptı. AFAD’ın sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

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