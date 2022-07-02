KABOTAJ BAYRAMI COŞKUSU SÜRÜYOR

İlçemizde çeşitli etkinliklerle kutlanan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 96. yıldönümü, Hamzakoy Fenerburnu İskelesi önündeki programla devam etti.

Renkli görüntülere sahne olan deniz yarışmaları büyük bir ilgi ile izlendi. Vatandaşlar pandemi nedeniyle iki yıldır bu görüntülere hasret kalmıştık 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramında; Hamzakoy Fenerburnu İskelesi önünde Gelibolu Kaymakam Vekili Mustafa Çiftçiler, Başkan Mustafa Özacar, bu bayramı Türk denizcilerine armağan eden Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm deniz şehitlerinin anısına boğaza çelenk bıraktı.açıklamalarında bulundular.

Haber: Hilal GEZER