SÜRÜCÜLERİN KORKULU RÜYASI OLAN BOLAYIR KAVŞAĞINA TRAFİK LAMBASI KONULDU

İlçemize bağlı Bolayır kavşağına sürücülerin korkulu rüyası olan ve sürekli kazaların meydana geldiği dönel kavşağa trafik lambası konuldu.Yoğun trafiğin olduğu, aynı zamanda viraj olması nedeniyle de büyük risk teşkil eden kavşak için tek çözüm yolu olan trafik lambası sistemi hayata geçirildi.

Bu bölgedeki sorunun çözümü için daha önce de birçok kez gazetemizde bu konuyla ilgili haberler yayınlamıştık.Yetkililerin girişimi sonuç verdi ve Karayolları tarafından yapılan çalışmayla trafik lambası sistemi yerleştirildi.

Kavşağın güvenli hale gelmesinin ardından bir açıklamada bulunan sürücüler:”Her iki yönden gelen yoğun araç trafiğinin dönel kavşak geçişlerinde sürekli kazalar meydana geliyordu. Can sağlığı her şeyden daha önemli, trafik lambasının hayata geçmesiyle birlikte yaşanabilecek üzücü olayların da önüne geçilecek. Bu sebepten dolayı yetkililere teşekkür ediyoruz.Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla da belki de olası trafik kazalarının da önüne geçilebilecek”denildi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN