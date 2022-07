ORMANLARA GİRİŞLER 15 EYLÜL’E KADAR YASAKLANDI!

Son yıllarda ülke genelinde artan orman yangınlarını önlemek amacıyla Çanakkale İl Genelinde Ormanlık alanlara Valilik kararınca girişler yasaklandı.Çanakkale Valiliğince alınan Ormanlara giriş yasağı 2 Temmuz ile 15 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak. Valilikten yapılan açıklamada; “Son günlerde ülkemiz genelinde Orman yangınları yaşanması ve Orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden (yüksek sıcaklık, aşırı rüzgâr, düşük nem) orman yangınları ile mücadele konusunda Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulmuştur. Çanakkale Ormanlık alanlara görevliler dışında 02 Temmuz – 15 Eylül 2022 tarihleri arasında girişler yasaklanmıştır” denildi.

KURUM VE KURULUŞLAR EKİPMANLARI İLE HAZIR OLACAK

Valilik ayrıca gerek görülmesi halinde tüm kamu kurum ve kuruluşların elinde bulunan Dozer, Grayder vb gibi araçların personelleri ile hazır tutulmasını istedi. Valilik konuyla ilgili olarak yayınladığı tebligatta; “Ayrıca Orman Yangınları Mücadele komisyonu kararı ile Çanakkale il genelinde kamu kurum ve kuruluşları da orman yangınlarında kullanılabilinecek her türlü araç ve gereçlerin görevli elemanları ile birlikte kritik hallerde, her an kullanılmak üzere göreve hazır olarak bekletilmesi, Orman idaresinin talebi üzerine ilgili araçların derhal temin edilmesi ve nakli için gerekli koordinasyonun İl Afet Müdürlüğünce yerine getirilmesine,,Orman yangınlarına sebebiyet verenlerin tespiti gayesi ile gerekli önlemlerin alınması, şüphelisi tespit edilenler ile ilgili olarak kanunda öngörülen yasal işlemlerin uygulanması konusunda, ayrıca alınan kararların Kaymakamlıklarca köy halkına duyurulması..” ifadeleri yer aldı.