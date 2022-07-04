AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan İş Yeri Açılışına Katıldı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Lapseki-Çardak arasında Truva Petrol-Opet firmasının iş yeri açılışına katılarak açıklamalarda bulundu.

Uluslararası konjonktüre rağmen Türkiye’nin her alanda iddiasını sürdürdüğünü ifade eden Turan, “Şehrimizde istihdam sağlayan, ekonomiye katkı sunan tüm işletmelerin yanında olmaya gayret ediyoruz. Ekonomik olarak birtakım sorunlar yaşıyoruz. En kısa zamanda çözülmesi için adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Bizim dışımızda gelişen saikler var. Pandemi bilmezdik, 3 yıl uğraştık. Kuzeyimizde devam eden bir savaş var. Güneyimizdeki ülkelerdeki sıkıntılar malum. Ama bunu aşmak bizim görevimiz. Türkiye, güçlü bir ülke. Bu süreci beraber aşacağız. Türkiye, güçlü olmasaydı; Doğu Akdeniz’de, Libya’da, Karabağ’da bu adımları atabilir miydik? Kapalı Maraş’ı ‘açık’ Maraş yapabilir miydik?” dedi.

Asgari ücrete yapılan ara zamma ilişkin de konuşan Turan, “Bazı çevrelerce işverene 100 lira desteğin az olduğu eleştirilerini gördük. İyi değerlendirmek lazım. Asgari ücretin esas düzenlemesi Ocak ayında yapıldı. Asgari ücrete esas artış, o gün %50 ile yapılmadı mı? Bugünkü %30 zam ilave artış demek. Böylelikle 2022 yılında asgari ücretteki kümülatif artış oranı %94.60 oldu. Ayrıca Ocak ayında işveren için damga ve gelir vergisi kaldırılarak 450 lira destek sağlanmıştı. Şimdiki 100 lira destek de işverenimiz için ilave destektir. Toplamda 550 lira bir destek söz konusu. Bu konuyu iyi değerlendirmek lazım. Esas artış yine yılbaşında yapılacak. Tüm çalışanlarımızın enflasyona ezdirilmemesi için devletimizin önemli adımları var. Türkiye her şeye rağmen büyümeye devam edecek.

2001 krizini hatırlayalım; çarklar durmuştu, bankalar batmaya başlamıştı. Hamdolsun, Türkiye’de bugün tüm sorunlara rağmen çarklar durmadı, istihdam azalmadı. 1994 krizini hatırlayın. 5 Nisan Kararları’yla sonuçlanmıştı. Öyle bir tablomuz yok. Daha yeni açıklandı; Haziran ayında ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre %18,5 artışla 23,4 milyar dolar oldu. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı. Türkiye, OECD üyeleri arasında salgın öncesi döneme göre en fazla istihdam artışı sağlayan ülke oldu. Bunlar kıymetli işler. Sorunlarımız var, ama çözüm için de güçlü bir irade var.

NATO Zirvesi’nde önemli bir diplomatik başarı sağlandı. Üçlü bildiri, bazı çevrelerce sanki İsveç ve Finlandiya terörle mücadelede adımlar atmadan

NATO’ya girecekmiş gibi yorumlandı. Sadece sürece ilişkin başlangıca evet denildi ve teröre karşı mücadelede önemli taahhütler verildi. Şu anda takip ediyoruz. Sürecin sonunda mutabakat Meclise gelecek, tüm partilerin desteğiyle veya hayır’ı ile şekil bulacak. Eğer taahhütler yerine gelirse, biz NATO’nun büyümesini isteriz. Yerine gelmezse, Türkiye olması gereken yerde durur.” şeklinde konuştu.

Programa Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, AK Parti Çanakkale Gençlik Kolları Başkanı Alperen Uysal, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş, AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Namık Ergin, AK Parti Gelibolu İlçe Başkanı Serhat Sürücü, Truva Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Kılıç, İl Genel Meclis Üyeleri, Truva Petrol yetkilileri ve çok sayıda davetli ile vatandaş katıldı.