VALİ AKTAŞ’TAN LAVANTA FESTİVALİ ALANINA ZİYARET

Kavakköy Beldesi’nde 250 dönüm arazi üzerine kurulan Lavanta bahçesinde, 18 Haziran-17 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen lavanta fidesi, lavanta yağı, lavanta kolonyası, lavanta sabunu, gibi özel ürünlerin tanıtıldığı Lavanta Festivali alanını ziyaret eden Vali İlhami AKTAŞ, Lavanta Bahçesi sahibi Nevzat Aktepe’den lavanta festivali hakkında bilgi aldı.

Nevzat Aktepe’nin kendi dizaynı ve imalatı olan Yerli Lavanta Hasat Makinesini inceleyen Vali İlhami AKTAŞ, Lavanta Festivalinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.Haber: Ali GEZER