Temmuz Ayı Meclis Toplantısının İlk Oturumu Yapıldı

Temmuz ayı meclis toplantısı saygı duruşu ve yoklama ile başladı.

Özacar meclis toplantısını, özel maddeolan İskele rampalarının tamamlanması ve feribot trafiğinin şehir dışına alınması konusunda bilgilendirme yaparak açtı.

Ardından doğalgaz konusunun kendilerinin de öncelik konusu olduğunu bildirerek, AKSA Doğalgaz’ın borularının döşenmesi adına yer gösterilmesi hususunda açıklama yaptı.Yeni hattın Doğanarslan’a giden ana hat üzerinde Yeniköy- Bolayır, Bolayır- Karayokuş olacağını bildirdi.Özacar Aksa Gaz’ın kendisine gelen mail’i okudu açıkladığı ön bildirimde; Aksa Doğalgaz hattının önce şehir merkezinden Karayokuş’a gidileceğini bildirdiler.Aksa Şirketi olarak HAYKO taşeron firması tarafından çalışmalar yapılacağı ardından faaliyete geçileceğini bildirerek hat belirleceğini açıkladı.Özacar gelen yeni haberleri meclise aktardığını ardından halkımıza ulaştığını ifade ederek yeni gelen haberleri mutlaka sizlere duyuruyorum dedi.

Ardından meclis toplantısının ilk gündem maddesi Plan Bütçe Komisyon Raporuna geçildi. (İklim değişikliği ve sıfır atık müdürlüğü kurulması hakkında) gündem maddesi meclis tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin ikinci maddesi dolu- boş kadro değişikliği meclis tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin üçüncü maddesi Sözleşmeli Personel Ücretinin Belirlenmesi hususu meclis tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Ek bütçe konusu olan gündemin dördüncü maddesi de meclis tarafından Plan Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.(Ek Bütçe konusunun detaylı olarak 7 Temmuz Perşembe günü saat 10:30 ‘da görüşüleceği bildirildi.)

Haber: Seda LİMAN ZENGİN