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VÂİZE HACER ARAZ YILMAZ KÖRFEZ İLÇESİNE ATANDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu İlçe Müftülüğünde yaklaşık iki seneden beri vâize olarak görev yapan Hacer Araz Yılmaz, Kocaeli Körfez ilçesine atandı.
İlçe Müftüsü Mustafa Turgut, her daim görevinde büyük özveri gösteren Hacer Araz Yılmaz’a plaket takdim etti.
Hoca Hanıma bundan sonraki görevinde başarılar diliyoruz.”ifadelerşne yer verdi.Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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