Çağdaş Yaşamı Destekleme Gelibolu Şubesi Başkanı Gönül Balkan , yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyeleri , ilçemizde faaliyet gösteren ve ilçemizi temsil eden başarılı 2 triatlon takımını dün sabah Tramplen kafede kahvaltıda ağırladı ve çeşitli yarışmalarda kürsüye çıkmış olan genç sporculara çam sakızı çoban armağanı ödüller verdi .
Kahvaltıya katılan takımlar ve sporcular ;
GELİBOLUSPOR KULÜBÜ
Halime Savran , Tuğçe Savran , Yağmur Ecrin Çolakoğlu , Yade Dündar , Rana Çalışkan , Hanife Beyaz , Azra Çalışkan
Antrenörleri : Münevver Çalışkan ve Halil Tuna
GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ
Abdullah Yıldırım , Ayberk Gündüz ve Dilara Serbest
Antrenörleri : Ender Baş
ÇYDD Başkanı Gönül Balkan; asileyle kahvaltıya katılan tüm dernek üyelerimize teşekkür ediyor ve genç sporculara başarılar diliyoruz.”ifadelerine yer verdi.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN
ÇYDD GELİBOLU ŞUBESİ ÜYELERİ BAŞARILI GENÇ TRİATLONCULARI KAHVALTIDA AĞIRLADI
Çağdaş Yaşamı Destekleme Gelibolu Şubesi Başkanı Gönül Balkan , yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyeleri , ilçemizde faaliyet gösteren ve ilçemizi temsil eden başarılı 2 triatlon takımını dün sabah Tramplen kafede kahvaltıda ağırladı ve çeşitli yarışmalarda kürsüye çıkmış olan genç sporculara çam sakızı çoban armağanı ödüller verdi .