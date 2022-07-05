ÇYDD GELİBOLU ŞUBESİ ÜYELERİ BAŞARILI GENÇ TRİATLONCULARI KAHVALTIDA AĞIRLADI

Çağdaş Yaşamı Destekleme Gelibolu Şubesi Başkanı Gönül Balkan , yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyeleri , ilçemizde faaliyet gösteren ve ilçemizi temsil eden başarılı 2 triatlon takımını dün sabah Tramplen kafede kahvaltıda ağırladı ve çeşitli yarışmalarda kürsüye çıkmış olan genç sporculara çam sakızı çoban armağanı ödüller verdi .

Kahvaltıya katılan takımlar ve sporcular ;

GELİBOLUSPOR KULÜBÜ

Halime Savran , Tuğçe Savran , Yağmur Ecrin Çolakoğlu , Yade Dündar , Rana Çalışkan , Hanife Beyaz , Azra Çalışkan

Antrenörleri : Münevver Çalışkan ve Halil Tuna

GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ

Abdullah Yıldırım , Ayberk Gündüz ve Dilara Serbest

Antrenörleri : Ender Baş

ÇYDD Başkanı Gönül Balkan; asileyle kahvaltıya katılan tüm dernek üyelerimize teşekkür ediyor ve genç sporculara başarılar diliyoruz.”ifadelerine yer verdi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN