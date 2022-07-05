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ÇYDD GELİBOLU ŞUBESİ ÜYELERİ BAŞARILI GENÇ TRİATLONCULARI KAHVALTIDA AĞIRLADI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Çağdaş Yaşamı Destekleme Gelibolu Şubesi Başkanı Gönül Balkan , yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyeleri , ilçemizde faaliyet gösteren ve ilçemizi temsil eden başarılı 2 triatlon takımını dün sabah Tramplen kafede kahvaltıda ağırladı ve çeşitli yarışmalarda kürsüye çıkmış olan genç sporculara çam sakızı çoban armağanı ödüller verdi .
Kahvaltıya katılan takımlar ve sporcular ;
GELİBOLUSPOR KULÜBÜ
Halime Savran , Tuğçe Savran , Yağmur Ecrin Çolakoğlu , Yade Dündar , Rana Çalışkan , Hanife Beyaz , Azra Çalışkan
Antrenörleri : Münevver Çalışkan ve Halil Tuna
GELİBOLU TRİATLON SPOR KULÜBÜ
Abdullah Yıldırım , Ayberk Gündüz ve Dilara Serbest
Antrenörleri : Ender Baş
ÇYDD Başkanı Gönül Balkan; asileyle kahvaltıya katılan tüm dernek üyelerimize teşekkür ediyor ve genç sporculara başarılar diliyoruz.”ifadelerine yer verdi.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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