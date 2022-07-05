Başkan Özacar ‘ın cenazesine katıldığı ilçemizin yaşayan çınarlarından Yusuf Onay ‘ın eşi, CHP İlçe Başkanlığı yöneticilerinden Ahmet Onay’ın annesi Hatice Onay evinin önünden alarak son yolculuğuna uğurlandı..
Gazetemşz olarak Onay ailesinin acısını paylaşıyor, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.Haber: Ali GEZER
HATİCE ONAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Başkan Özacar ‘ın cenazesine katıldığı ilçemizin yaşayan çınarlarından Yusuf Onay ‘ın eşi, CHP İlçe Başkanlığı yöneticilerinden Ahmet Onay’ın annesi Hatice Onay evinin önünden alarak son yolculuğuna uğurlandı..