PİRİ REİS MYO’DA AKADEMİK KURUL TOPLANTISI YAPILDI

ÇOMÜ 18 Mart Üniversitesi Rektörü Prof.DrSedat Murat’Piri Reis MYO’da akademİk çalışmaları değerlendirdi.

Toplantı öncesi Piri Reis MYO Müdür Yardımcısı Kemal Temel rektör Prof.Dr.Murat’a hoşgeldiniz diyerek , okulu tanıtan bir bilgilendime konuşması yaptı.

Prof.Dr. Murat toplantı esnasında; hocaların MYO öğrencilerine sahip çıkması gerektiğini, akademik çalışmalara önem verilmesi gerektiğini açıkladı.

Bir saat süren akademik çalışmaları değerlendirme toplantısı sonunda toplu fotoğraf çekimi yapıldı.Haber: Seda LİMAN ZENGİN