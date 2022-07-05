DOĞALGAZ PROJESİNİN İLK ADIMI OLAN BORULARIN SEVKİYATI BAŞLADI

Çanakkale İl Genel Meclis Üyesi ve Gelibolu AK Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü sosyal medyada yaptığı paylaşımda;

“Yıllardır ilçemizin en büyük ihtiyacı olan doğal gaz projesinin ilk adımı olan boruların sevkiyatına bugün itibariyle başlandı.

Şehir içi doğal gaz hattına da Allah’ın izniyle kurban bayramı sonrası başlanacak.

Her şeyin en iyisine layık olan ilçemiz için var gücümüzle, vatandaşlarımızın huzuru ve refahı için çalışmaya devam edeceğiz.

Bu minvalde ilçemiz adına Başta Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan, Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu, İl Başkanımız Naim Makas, Kaymakamlarımız, Belediye Meclis Üyelerimiz ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” İfadelerine yer verdi.