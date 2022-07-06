TOBB ÇANAKKALE KADIN GİRİŞİMCİLER KURULUNDAN GELİBOLU’YA ZİYARET

TOBB Çanakkale İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Üyeleri Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Çetin ve Genel Sekreter Hüseyin Çakmak’ı ziyaret ettiler.Ziyaretlerde, TOBB Çanakkale İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komite Başkanı Birce Bilici Şimşek, Başkan Yardımcısı Emel Torun, Kurul Üyeleri Duygu Aktürk, Ebru Çam İlter, Filiz Bahar, Gülçin Semizoğlu, Pınar Uçman, Genel Sekreter Sema Sandal ve Kadın Girişimciler Kurulu Sorumlusu Selen Kılıç hazır bulundu.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde pandemi sonrası yaşanılan sıkıntılar ve sorunlar dile getirildi. 1915 Çanakkale Köprüsü’nden geçişlerin kolaylık sağladığı fakat köprü geçiş ücretinin çok yüksek olduğu konusuna da değinildi. Ayrıca Kadın Girişimciler Kurulu’nun gerçekleştirdiği çalışmalar, projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Haber: Ali GEZER