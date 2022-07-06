LAVANTALAR KURBAN BAYRAMI SONRASI HASAT DÖNEMİNE GEÇİYOR

İlçemiz Kavakköy’de bu yıl ikincisi düzenlenen “Lavanta Festivali” 18 Haziran- 17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kurban Bayramı’nın son günü Edirne’den başlanılacak olan lavanta lasatı 17 Temmuz’a kadar ziyaretçilerine kapılarını açıyor.

18 Haziran cumartesi günü 13.00`da resmi açılışın gerçekleştiği Lavanta Festivali`nde; lavanta fidesi, lavanta yağı, lavanta kolonyası, lavanta sabunu, gibi özel ürünlere tanıtılıyor ve satışı yapılıyor. Bunun yanı sıra, Gelibolu Kadınlar Kooperatifi`nin ve Kavakköy Ekolojik Turizm Derneği`nin yöresel lezzetleri teşhir ve satışı yer alıyor. 57. Alay Komitesi de Lavanta Festivali`nde etkinliğe katılanlarla buluşarak, Gelibolu Esnafı ürünlerinin sergilendiği stantların yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının stantları da yer alıyor. Festivalde yerli üretim lavanta hasat makinaları sergilendi.

İşletme sahibi Nevzat Aktepe’nın kendi üretimi olan hasat makinesinin Kurban Bayramı sonrası hem tanıtımı yapılacak hem de hasat dönemine sırasıyla geçilecek.Aktepe bir sonraki sene Lavanta Festivali’nde Gelibolulu Esnaflardan stant açma konusunda desteklerini beklediğini dile getirdi.Lavanta Festivalinin açılışında Vali Aktaş’ın da katıldığını dile getiren Nevzat Aktepe 17 Temmuz’a kadar tüm halkımızı bekliyoruz.”ifadelerine yer verdi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN