GÜNCEL HABERLER 

KURS ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçe Müftüsü Mustafa Turgut; Vâiz Abdulmuttalib Gökbunar ve Din Hizmetleri Uzmanı Ramazan Özçelik ile beraber Burhanlı ve Bayırköy’deki kurslarını ziyaret etti. İlçe Müftüsü Mustafa Turgut açıklamasında; “Öğrencilerimizin heyecanı görülmeye değerdi. Onlarla hasbihal ettik, kahvaltı yaptık, ders olarak imanın ve İslam’ın şartlarını işledik… Gayretlerinden ötürü hocalarımıza teşekkür ediyoruz.
Yüce Mevla, çocuklarımızı İslam yolundan ayırmasın.”ifadelerine yer verdi. Haber: Hilal GEZER

Bunları da sevebilirsiniz

BİGA’DA KADIN KOOPERATİFİ DÖNEMİ

buyukzafer 0

TARİHİ MEKANLARA VE ANIT MEZARLARA DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI YAPILDI

buyukzafer 0

SON DERS ZİLİ ÇALDI VE YAZ TATİLİ BAŞLADI

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.