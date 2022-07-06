KURS ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR

İlçe Müftüsü Mustafa Turgut; Vâiz Abdulmuttalib Gökbunar ve Din Hizmetleri Uzmanı Ramazan Özçelik ile beraber Burhanlı ve Bayırköy’deki kurslarını ziyaret etti. İlçe Müftüsü Mustafa Turgut açıklamasında; “Öğrencilerimizin heyecanı görülmeye değerdi. Onlarla hasbihal ettik, kahvaltı yaptık, ders olarak imanın ve İslam’ın şartlarını işledik… Gayretlerinden ötürü hocalarımıza teşekkür ediyoruz.

Yüce Mevla, çocuklarımızı İslam yolundan ayırmasın.”ifadelerine yer verdi. Haber: Hilal GEZER