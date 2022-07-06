Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanligi Sağlıkta Kalite Standartları Değerlendirmesinde 94.80 puan aldı.
Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Burak DEMİRCA ; “ Emeği geçen tüm personelimize teşekkür eder, başarılarımızın devamını dilerim”ifadelerine yer verdi. Haber:Caner AKŞİT
GELİBOLU ŞEHİT KORAY ONAY DEVLET HASTANESİ KALİTE STANDARTLARINDA TAM PUAN ALDI
Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanligi Sağlıkta Kalite Standartları Değerlendirmesinde 94.80 puan aldı.