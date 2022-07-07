İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ BİSİKLET TURU DÜZENLEDİ

İlçe Müftülüğü tarafından öğrencilere yönelik “bisiklet turu” düzenlendi.Çocuklar arasında birlik ve beraberliği tesis etmek ve kardeşlik duygularını pekiştirmek amacıyla düzenlenen programa Yaz Kur’an Kurslarımızda öğrenim gören öğrencilerimiz katıldı. Öğrencilere İlçe Müftüsü MustafaTurgut ve bazı din görevlilerimiz eşlik etti.

Kuşçular Parkı’ndan başlayan tur, üç kilometrelik bir güzergahtan sonra yine aynı yerde sona erdi.

İlk üçe giren öğrencilere kupa verildi.

Program, öğrencilere ve velilerze yapılan lahmacun ve ayran ikramıyla son buldu.

İlçe Müftüsü Mustafa Turgutr Güvenlik için iki ekip görevlendiren İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü ‘ye, sağlık personeli görevlendiren İlçe Sağlık MüdürüYunus Tan ‘a ve programın sevk ve organizasyonunda yer alan din görevlilerine e teşekkürederek,

Her şey, geleceğimiz olan çocuklarımız için…ifadelerine yer verdi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN