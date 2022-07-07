“KURBAN BAYRAMI’MIZ MÜBAREK OLSUN” “KURBAN BAYRAMI;ADANMANIN, TESLİMİYETİN, PAYLAŞMANIN VE BİR ARADA OLMANIN VESİLESİDİR”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla ortak bir mesaj yayımladı:“Salgın gölgesi altında geçirdiğimiz bayramlar, bizlere bir araya gelmenin, sarılıp kucaklaşmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Çok şükür o günleri geride bırakarak birlik ve beraberlik içerisinde bir Kurban Bayramı’na daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kurban, Allah yolunda fedakarlığın, O’na teslim olmanın ifadesidir. Bu imtihanlar dünyasında adanmanın ve teslimiyetin diğer adıdır. Kurban, aynı zamanda elindekini bölüşmenin, kaynaşmanın ve bir arada olmanın vesilesidir.

Özellikle dünyanın genelini etkileyen bu zorlu günlerde, bir arada olmak, birlik olmak, paylaşmak son derece önemli. Şanlı tarihimizde, çok daha zor günleri omuz omuza vererek aşmış bir milletin fertleri olarak, bir olunca hiçbir zorluğun bizi engelleyemeyeceğinin bilincindeyiz. Birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendiren, dayanışmayı artıran bayramı en iyi şekilde değerlendirmeli, ihtiyaç sahiplerini, yetimleri, yalnızları, garipleri unutmamalıyız.

Bu duygularla, Kurban Bayramı’nın ülkemiz, milletimiz, gönül coğrafyalarımız ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyor; şehit ailelerimizin, gazilerimizin, Çanakkaleli hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve tüm İslam Alemi’nin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyoruz.”