CHP İLÇE BAŞKANI İSMAİL PARLAK’TAN KURBAN BAYRAMI MESAJI

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak mesajında; “Bayramların özünde dayanışma, hoşgörü ve barış vardır!

Bizleri ortak duygularda buluşturan ve kenetlenmesini sağlayan bayramlar, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren çok önemli günlerdir.

Güzel günleri umutla bekleyen değerli halkımızın Kurban Bayramı’nı yürekten kutluyor, saygılar sunuyorum.”ifadelerine yer verdi.

Aynı zamanda bayramlaşma programını da açıklayan Parlak; “Bayramın ikinci günü saat 16:30-17:30 saatleri arasında Vedat Namık Uraz Halk Bahçesinde Genel Başkan Yardımcımız ve Milletvekilimizin katılımı ile yapılacak bayramlaşma programına tüm halkımız davetlidir.”ifadelerine yer verdi. Haber: Caner AKŞİT