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Bolayır’da 12 Dönümlük Buğday Tarlası Yangını

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Bolayır Merkezler Mevki’nde Ö.D. kişiye ait tarlada çıkan yangında yaklaşık 12 dönüme yakın buğday tarlası yandı. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.Bolayır Merkezler Mevkii’nde Ö.D. kişiye ait tarlada çıkan yangın köylülerin ve itfaiye ekibinin yardımlarıyla büyümeden söndürüldü.Merkezler Mevkiinde çıkan yangın henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.
Vaandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, buğday ekili tarlada maddi hasar meydana geldi.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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