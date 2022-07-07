Kurbanlık pazarına yoğun ilgi

İlçemiz Kavaklıtepe Köyü yolu üzerinde , Kurban Bayramı öncesi kurulan hayvan pazarı tıklım tıklım doldu. Vatandaşlardan bazısı aldıkları koçları çekerek evlerine götürmeye çalışırken, bazıları ise otomobillerinin bagajına koydu.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, Kavaklıtepe Köyü yolu üzerinde kurulan hayvan pazarına ilgi yoğunlaştı. Pazar yeri, kurbanlık almak isteyen vatandaşların akınına uğrarken, her tarafta sıkı pazarlıklar yaşandı.

Kurban Kesim Yerlerindeki hayvan satıcıları; ““Bugün pazara giden kişi canlı 50 kilo bile desen 3 bin 200, 3 bin 500 TL’ye küçükbaşını alabilir. Yani öyle büyük bir zam yok. Yani zannediyorlar ki kurbanı geçen sene aldık 3 bine bu sene alacağız 10 bine yok öyle bir şey. Her sene spekülasyon yapılır, ‘hayvan yok, kurban yok’ böyle bir durum yok. Kurbanda mal varlığımız, etimiz, hayvanımız yeterli. O hayvanları kesecek kasabamız da yeterlidir” ifadelerini kullandılar.

KURBAN EDİLECEK HAYVANLAR HANGİ NİTELİKLERİ TAŞIMALIDIR?

Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, organları tam ve besili olması, hem ibadet açısından, hem de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 6). Ancak, hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, şaşı, topal, hafif hasta, bir kulağı delik veya yırtılmış olması, memelerinin yarıdan daha azının olmaması, kurban edilmesine engel değildir. (Kâsânî, Bedâi‘, V, 75-76). Bunun yanında kesileceği yere gidemeyecek derecede topal olan hayvanlar da kurban edilemez. Buna göre hayvanın değerini düşürücü nitelikteki kusurlar kurbana engeldir.

Şâfiî mezhebinde, genel olarak yukarıda sayılan kusurlardan birinin bulunması, bir hayvanın kurban olmasına engel teşkil ettiği gibi, uyuz olan hayvanlar ile yem yemesini engelleyecek derecede dişlerinin bir kısmı dökülmüş olan hayvanların da kurban edilmesi caiz değildir (Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 399-404).Haber: Seda LİMAN ZENGİN