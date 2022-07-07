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BOLAYIR ‘DA YAZLIK SİTE SAKİNLERİ SORUNLARINA ÇÖZÜM ARADILAR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Bolayır Yazlık Sitelerin Genel Kurul Toplantısı yapıldı.Toplantıda yazlık sitelerin yol, su ve kanalizasyon problemleri tartışıldı.
Site Genel Kurul Toplantısına Bolayır Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği’de katıldı.Dernek yazlıkçı vatandaşlara Bolayır’ı güzelleştirmek adına toplantıya katılan yazlıkçılara çözüm önerilerinde bulundu
Toplantıya katılan site sakinleri sorunlarını bir kez daha Kaymakam Bekir Abacı’ya aktarmaları konusunda karar alırken, su sorunun , çöplerin , yol ve kanalizasyon sorunlarının bir kez daha detaylı biçimde aktarılması ve çözüm bulunmasını talep ettiler. Haber : Seda LİMAN ZENGİN

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