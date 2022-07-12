Kurban Bayramı’nda Bayramlaşma Töreni AKM’de Yapıldı

Gelibolu Belediyesi KurbanBayramı dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi’nde arife günü gerçekleştirilen resmi bayramlaşma programına ev sahipliği yaptı.

Programa Kaymakam Vekili Mustafa Çiftçiler, 2.Kolordu Komutanı Rasim Yaldız, Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü, ilçe protokolü, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldılar. Haber: Caner AKŞİT