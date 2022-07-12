Bülent Turan, Kurban Bayramı namazını Lapseki’de Gazi Süleyman Paşa Camiinde Kıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kurban bayramı namazını, Lapseki’de Çarşı içindeki tarihi Gazi Süleyman Paşa Camiinde kıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, sabah camiye Belediye başkanı Eyüp Yılmaz, İlçe Başkanı Namık Ergin, İl Genel Meclis üyeleri Halil Özer, ile birlikte kıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kurban Bayramı namazını sonrasında vatandaşlar ile cami içinde bayramlaştı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan” Öncelikle tüm milletimizin Kurban bayramını tebrik ediyorum. “Salgın gölgesi altında geçirdiğimiz bayramlar, bizlere bir araya gelmenin, sarılıp kucaklaşmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Çok şükür o günleri geride bırakarak birlik ve beraberlik içerisinde bir Kurban Bayramı’na daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kurban, Allah yolunda fedakarlığın, O’na teslim olmanın ifadesidir. Bu imtihanlar dünyasında adanmanın ve teslimiyetin diğer adıdır. Kurban, aynı zamanda elindekini bölüşmenin, kaynaşmanın ve bir arada olmanın vesilesidir.

Özellikle dünyanın genelini etkileyen bu zorlu günlerde, bir arada olmak, birlik olmak, paylaşmak son derece önemli. Şanlı tarihimizde, çok daha zor günleri omuz omuza vererek aşmış bir milletin fertleri olarak, bir olunca hiçbir zorluğun bizi engelleyemeyeceğinin bilincindeyiz. Birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendiren, dayanışmayı artıran bayramı en iyi şekilde değerlendirmeli, ihtiyaç sahiplerini, yetimleri, yalnızları, garipleri unutmamalıyız.

Bu duygularla, Kurban Bayramı’nın ülkemiz, milletimiz, gönül coğrafyalarımız ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyor; şehit ailelerimizin, gazilerimizin, Çanakkaleli hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve tüm İslam Alemi’nin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyoruz.” Dedi.