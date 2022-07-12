PLAJLAR HALKINDIR.!

Konu gayet basit, anayasal hak olarak plajlar halkındır diyen Özacar; “Bu doğrultuda Kurban Bayramı’nda da mavi bayraklı Hamzakoy Halk Plajı’nda değerli hemşehrilerimize ve şehrimizde bulunan misafirlerimize bu hizmeti ücretsiz olarak vermenin mutluluğunu yaşıyoruz.”ifadelerine yer verdi.

Haber: Caner AKŞİT