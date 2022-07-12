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ARAÇLAR DENİZE KADAR İNDİ VATANDAŞLAR DÜZEN İSTİYOR.!

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kurban Bayramı süresince tatil yapmak amacıyla Bolayır’a gelen vatandaşlar araçlarını da plaja park edince, denize giren yazlıkçılar sıkıntılarını dile getirdiler. “Kaymakam görsün..! Arabaları denize kadar sokmuşlar.. ne bu yaa..! Eskiden tesisler varken araçlar dışarda duruyordu.. bir nizam vardı.. şimdi rezil olmuş.. kaymakama iletebilen varsa iletsin lütfen..” İfadelerine yer verdiler.
Vatandaşlar Bolayır sahil kenarı için yetkililerden bir düzen talep ederlerken, özellikle hafta sonu mangal yapanlar ve çöplerini etrafa yayanlar fazlalaştı.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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