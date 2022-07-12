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CHP İLÇE BAŞKANLIĞI BAYRAMLAŞMA PROGRMI DÜZENLEDİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Kurban Bayramı dolayısıyla CHP Gelibolu İlçe Başkanlığı ilçemiz Vedat Namık Uraz Halk Bahçesinde İl Başkanı Metin Ümit Ural Milletvekili Özgür Ceylan Millet İttifakı İlçe Başkanları,Belediye Başkanı Mustafa Özacar,İl Genel ve Belediye Meclis üyeleri ile birlikte parti üyeleri ve halkla bayramlaştılar. CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak; “ Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.
Bayramın başta ülkemiz ve tüm insanlık için sağlık, barış ve huzur getirmesini diliyorum ifadelerine yer verdi .Haber:Merve TUZCIOĞLU

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