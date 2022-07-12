JANDARMA HER YERDE GÖREVDE

İlçemiz Jandarma Karakollarında görev yapan tüm Jandarma görevlileri dün ilçemiz köylerinde şehirler arası yollarda, köy yollarında aralıksız görevdeydiler.

Köylerde alkollü eğlence mekanlarında ve bazı işletmelerde güvenlik tedbirleri amacıyla denetlemede bulundular.İşletme sahiplerine gerekli uyarılarda bulunup, gereken yerlere cezai işlem uyguladılar. Kurban Bayramın da da vatandaşın güvenliğini sağlayan Jandarma görevlileri deyim yerindeyse tedbir konusunda kurallara uymayanlara göz açtırmadı. Haber:Seda LİMAN ZENGİN