İlçe Sağlık Merkezinden Hatırlatma Dozu Çağrısı

İlçe Sağlık Merkezi aşı çağrısında bulundu.İlçe Sağlık Merkezi vatandaşlara yaptığı duyuruda;”Tüm dünyada ve Türkiye’de olduğu gibi vaka sayıları ilimizde de ne yazık ki artış eğilimindedir. Hatırlatma dozu yaptırarak COVID-19’a karşı bağışıklığımızı arttırabiliriz.

Özellikle 50 yaş üzerinde ve her yaş grubunda risk faktörü olan vatandaşlarımızı aşılarını yaptırmak üzere hastanelerimize bekliyoruz. Daha önce tam doz aşılanmamış olan kişiler de mutlaka aşı takvimlerini tamamlamalıdırlar. Aşılanma sayesinde hastalığın daha hafif seyrettiği ve ağır hastalık ile hastaneye yatışları önlediği tecrübelerimizle sabittir.

Virüsle mücadelede en büyük silahımız olan sosyal mesafe, hijyen kuralları ve gerekli yerlerde maske takmayı ihmal etmeyelim. Tüm vatandaşlarımızı aşıya davet ediyoruz.

Aşılanalım, sağlıkla kalalım.”ifadelerine yer verildi.

Haber: Hilal GEZER