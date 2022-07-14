15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BERABERLİK GÜNÜ ANMA PROGRAMI BELLİ OLDU

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Programı belli oldu.

Program Gelibolu Şehitliği’nde 15 Temmuız saat 09:50’de toplanarak başlanacak.Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın söylenmesinin ardından tüm şehitlerimiz adına Kur’an tilaveti ve dualar okunacak.Şehitlerimizin mezarlarına karanfil sunumuyla Gelibolu Şehitliğindeki tören sona erecek.

Gelibolu İlçe Milli Eğitim Konferans Salonu’nda 15 Temmuz saat 15:30’da “Milli ve Manevi Değerler Uğruna; Türkiye Aşkına” konulu konferansı Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr.Öğretim Görevlisi Serhan Afacan sunacak.Kurum amirlerinin Şehit Ailelerini ziyaretinin ardından aynı gün saat 20:00’de İskele Meydanında Demokrasi nöbeti ve etkinlikleri, 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisi,saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile protokol konuşmları, ilahiler ve sinevizyon gösterilerinin hemen ardından İlçe Müftülüğünce Kur’an Tilaveti ve Duaların okunması ve İlçe Müftülüğünce tüm camilerde selaların okunması, barkovizyon gösterileri ile son bulacak.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN