Gelibolu TMO’de Uzun Kuyruklar Oluştu

Buğday üretiminin ilçemizde, alımlara başlayan TMO Gelibolu Ajans Amirliğinin üreticiye ürün parasını 10 gün içerisinde ödediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre,buğdayın kalitesine göre.6.450 ton fiyatı verilen buğdayın üreticisi bu seneki hasat ve fiyattan memnun Ajans Amirliği tarafından üreticilerin mağdur olmaması için gerekli tedbirlerin alındığıda alınan bilgiler arasında.

Gelibolu Toprak Mahsülleri önünde ürününü hasat etmek isteyen üreticiler uzun kuyruklar devam etmekte.

Haber: Hilal GEZER