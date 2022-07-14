GÜNCEL HABERLER 

Gelibolu TMO’de Uzun Kuyruklar Oluştu

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Buğday üretiminin ilçemizde, alımlara başlayan TMO Gelibolu Ajans Amirliğinin üreticiye ürün parasını 10 gün içerisinde ödediği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre,buğdayın kalitesine göre.6.450 ton fiyatı verilen buğdayın üreticisi bu seneki hasat ve fiyattan memnun Ajans Amirliği tarafından üreticilerin mağdur olmaması için gerekli tedbirlerin alındığıda alınan bilgiler arasında.
Gelibolu Toprak Mahsülleri önünde ürününü hasat etmek isteyen üreticiler uzun kuyruklar devam etmekte.
Haber: Hilal GEZER

Bunları da sevebilirsiniz

Belediye İşçileri Zam Bekliyor..!

buyukzafer 0

İyi Parti İl Genel Meclis Toplantısında İstişarede Bulundu

buyukzafer 0

Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Sürücü’den DoğalGaz Açıklaması

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.