Ak Parti Gelibolu İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü’nün 15 Temmuz Milli Birlik Beraberlik Günü Mesajı

Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günün’ne özel mesaj yayınladı. Sürücü mesajında;• “15 Temmuz Türk milletinin üzerine kara bulutların çöktüğü anda yeniden dirilişinin adıdır. Devletimizin tüm kurumları, güvenlik güçleri ve aziz milletimizin dua ve destekleriyle FETÖ ve tüm bölücü terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadele kararlılıkla devam edecektir. Bu duygularla 15 Temmuz’da vatan savunmasında gözünü kırpmadan canlarını feda eden kahraman aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 15 Temmuz’un kahraman gazilerine şükranlarımı sunuyorum.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’müz kutlu olsun.”ifadelerine yer verdi.Haber: Seda LİMAN ZENGİN