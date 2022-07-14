“BİR MİLLET DESTANI OLAN 15 TEMMUZ TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASIDIR” “15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle ortak bir mesaj yayımladı:“15 Temmuz, milletimizin bir ömür gururla taşıyacağı bir destanın adıdır. O karanlık gecede milletimiz büyük bir kahramanlık göstererek, demokrasisine, iradesine ve vatanına sahip çıktı. Daha önce darbeler konusunda büyük bedeller ödeyen milletimiz, 15 Temmuz Hain FETÖ Darbe Girişimi’nde darbecilere geçit vermedi; darbecilere karşı gösterilen mukavemet tüm oyunları bozdu. İmanla, inançla ve cesaretle verilen mücadele karşısında alçak darbeciler çaresiz kaldı. Cumhurbaşkanımızın, milletimizin dik ve kararlı duruşu son derece önemliydi.

FETÖ’ye karşı mücadele devam ediyor, edecek. Darbe; demokrasiye inanan, milli iradeyi esas alan herkesin karşı durması gereken bir mesele. 15 Temmuz’a ‘kontrollü darbe’ diyenler, en büyük kötülüğü bu ülkeye yapıyor. FETÖ’ye karşı ve diğer tüm terör örgütlerine karşı mücadelede birlik ve beraberlik esastır.

Siyasiler, STK’lar ve toplumun tüm dinamikleri olarak sorumluluklarımız büyük. Ortak paydamız Türkiye olduğu bilinciyle, 85 milyon olarak birliğimiz ve beraberliğimiz en büyük gücümüz. Aziz şehitlerimizin, kahraman ecdadımızın emaneti bu aziz vatanı daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz.

Bu duygularla hain darbe girişiminin 6. yılında 15 Temmuz Şehitlerimizi, Gazilerimizi ve bu topraklar için can vermiş tüm kahramanlarımızı minnetle ve duayla yad ediyor; Çanakkaleli hemşehrilerimizin, aziz milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü tebrik ediyoruz.”