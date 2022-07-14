GELİBOLU’DA CİNAYET

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker, Çanakkale’deki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.Gelibolu’ya bağlı Karainebeyli köyünde küçükbaş ve büyükbaş hayvan çiftliği bulunan Nazmi Arıkan’dan haber alamayan çalışanları çiftlik evine gitti.

Arıkan ve şoförü Şerif Eker’in cansız bedenlerini bulan çalışanlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma olay yeri inceleme ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Arıkan ile Eker’in bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

Nazmi Arıkan ve Şerif Eker’in cesetleri, otopsi için Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma soruşturma başlattı

Köy Muhtarı Ali Yıldırım, 10 yıldır bölgede bazı tarım arazilerini satın alan Arıkan’ın çevrede sevilen birisi olduğunu söyledi.

Arıkan’ın insanlara, köye çok faydasının dokunduğunu belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

“Çok üzüldük, böyle bir olayı kesinlikle beklemiyorduk. Hepimiz şoktayız şu anda. Bıçaklanarak Nazmi hoca ve yanındaki şoförü katledilmiş. Olay gece saatlerinde olmuş. Nazmi hocanın gece 24.00’e kadar telefon görüşmeleri varmış. Gündüz çiftlik çalışanları Nazmi hocanın öğlen 12.00’ye kadar dışarı çıkmadığını fark edince gidip bakıyorlar. Baktıklarında o kötü manzarayla karşılaşıyorlar. İkisini de yerde yatar vaziyette görüyorlar.”

Jandarma tarafından fail ya da faillerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Nazmi Arıkan ve Şoförünün Katil Zanlısı Yakalandı

Fen Bilimleri Dershaneleri’nin sahibi Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker’in öldürülmesiyle ilgili olduğu öne sürülen Ufuk A. İstanbul Etiler’de yakalandı. 48 yaşındaki katil zanlısının, Nazmi Arıkan ile husumet yaşadığı öğrenildi. Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Kurucusu evli ve 2 çocuk babası Nazmi Arıkan, beraberinde şoförü Şerif Eker ile bayram tatili için Gelibolu’nun Karainebeyli köyünde küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılan çiftliğine geldi.Çiftlik çalışanları dün, öğle saatlerine kadar Arıkan ve Eker’i göremeyince şüphelendi. Telefonla da ulaşılamayınca kontrol için çiftlik evine giren çalışanlar, Arıkan ile şoförü Eker’in kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine çiftliğe savcı, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Arıkan ve Eker’in çok sayıda bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi.

SALONDA ÖLDÜRÜLDÜLER

Çifte cinayetle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bazı bilgilere de ulaşıldı. Bayram süresince çiftlik evinde kalan Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker’in cansız bedenlerinin evin yemek yenilen salon kısmında bulunduğu ifade edildi. Arıkan’ın salı gecesi son olarak çiftlikte görev yapan veteriner ile saat 23.00’e kadar birlikte olduğu ve gece yarısı da bir yakınıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdiği tespit edildi. Gece yarısından sonra ise Arıkan ve şoförüne ulaşılamadığı ortaya çıktı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında 48 yaşındaki Ufuk A. İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı.Sabaha karşı Gelibolu İlçe Jandarma Komutanlığı’na getirilen şüphelinin sorgusunun devam ettiği bildirildi. Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları markasının kurucusu olan ünlü eğitimci ve şoförünün öldürülmesi sonrasında jandarma ekiplerinin çevrede yaptığı aramada 3 bıçak kını bulunduğu belirtilmişti.

CENAZELER İSTANBUL’A GÖNDERİLDİ

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli Köyü’nde önceki gece çiftliğinde öldürülen Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker’in cenazeleri tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere İstanbul’a doğru yola çıktı.

Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli Köyü’nde önceki gece çiftliğinde öldürülen Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker’in cenazeleri İstanbul’da toprağa verilmek üzere yola çıktı.

Nazmi Arıkan’ın oğlu Kurtuluş Arıkan, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, cenazenin cuma günü Zincirlikuyu Mezarlığında ikindi namazında defnedileceğini söyledi. Arıkan, ayrıca okulda da tören yapacaklarını belirterek, başsağlığı dilemek isteyenleri burada ağırlayacaklarını ifade etti.Haber: Caner AKŞİT